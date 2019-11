Por qué el PSOE no puede robar

Juan Carlos Girauta Actualizado: 23/11/2019 04:02h

El latrocinio del extinto régimen socialista andaluz ha quedado inmortalizado, marmóreo, por una sentencia judicial de aquí te espero. Aquí te espero pero no vendrás, como Godot, pues no asumir jamás responsabilidades es lo propio del progreísmo, que es al progresismo como la achicoria al café de Jamaica. Así, tan pronto como constó judicialmente lo que todo el mundo sabía, el periodismo de achicoria pintó en media hora una constelación de conjunciones adversativas que ponía las cosas en su sitio: la izquierda no roba, por definición, y si delinque lo hace a fuer de honrada.

La constelación se ha ido perfeccionando durante la semana hasta conformar una cúpula celeste de observatorio en miniatura donde poder seguir mirando al universo sin

