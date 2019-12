Proyección de una ideología

Hughes . SEGUIR Actualizado: 12/12/2019 23:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tomó con Trump, que hace un día, en un mitin en Pensilvania, logró una cumbre de humor irreverente contra la histeria climática. Advertía al público de que los demócratas llenarían el país de molinos de viento. En ese momento, frente al giro incansable de un molino cuyo aburrido ruido imitaba con la voz, representó al americano medio hablando con su mujer: «Cariño, quiero ver la tele esta noche y no hay viento, ¿qué puedo hacer? El viento no sopla como antes. ¿Por qué será! Ah, claro: el calentamiento global. ¡No más viento, no más vida! El nivel de los océanos aumentará una octava parte de una pulgada en los próximos 250 años, ¡vamos a ser aniquilados!».

Frente al humor

