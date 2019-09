Los protegidos

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 25/09/2019 23:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anda Quim Torra, esa minerva del nacionalismo ilustrado, llamándose a escándalo porque de buena mañana llamaron a las casas de algunos CDR y no era el lechero. Tampoco los visitados eran de la Adoración Nocturna. El empate lo deshace a favor de la democracia el mandato judicial que llevaba la Guardia Civil cuando irrumpió en busca de un material explosivo que efectivamente encontró en el registro domiciliario y que no parecía destinado a la pirotecnia de unas fiestas patronales. El molt honorable aún no ha llegado a la lección del libro gordo de Petete que dice que en los regímenes de libertades la fuerza es un monopolio que ejerce el Estado para garantizar la defensa de los ciudadanos. Así está

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ultratumba

Ultratumba ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Más PSOE

Más PSOE ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La prórroga