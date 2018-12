La prórroga

Pedro García Cuartango

Hay un libro de un filósofo francés en el que reflexiona sobre qué haría un hombre sano si supiera que va a morir dentro de 24 horas. Yo siempre he tenido clara la respuesta: no haría nada. Lo que no se ha hecho a lo largo de toda una vida es una asignatura que no se puede aprobar en el último momento salvo pedir perdón por el mal que se ha causado.

A partir de los 60 años, todos vivimos en una prórroga con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sí, la vida ha pasado muy rápido y es difícil reconciliarse con el transcurso del tiempo. Yo, por ejemplo, sigo soñando que vuelvo a jugar al fútbol, que ha sido

