«El progreso es posiblemente el rasgo diferencial de la especie humana, lo que nos ha convertido en "reyes de la creación", como enfatizaban los progresistas de antaño. Pero a estas alturas sabemos que el progreso desbocado puede llevarnos a la miseria o a la destrucción de la vida en la Tierra. Sin que hayamos aprendido a diferenciar el progreso real del falso»

Es la palabra más usada, abusada, roída, raída, prostituida últimamente, tras haber sido luz y faro de la humanidad. Pero desde que la izquierda la convirtió en consigna, su desprestigio no puede ser mayor. Progreso, del latín progressio, «avance hacia delante» por antonomasia, ha ido unido a mejora, ampliación, liberalismo, pero manipulada por la «progresía» ha devenido en «progre» que casi es un insulto, equivalente al «facha» en el otro extremo del espectro ideológico, es decir «avance hacia atrás». No se sulfuren los progresistas, si me lee alguno, pero ¿puede llamarse progreso a la colectivización de la agricultura soviética, con la gran hambruna que siguió; a los gulag; a los juicios de «disidentes»; a la «gran marcha» de Mao, con