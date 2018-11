Francisco Robles

No tiene por qué ser feo. Normalmente no es católico. No tiene pinta de sentimental. El progre de derechas no responde a la definición que Valle Inclán se dio a sí mismo. Tampoco se asoma a los espejos del callejón del Gato para sumergirse en las curvas deformantes del esperpento. El progre de derechas sabe que es un espécimen en vías de extinción, que no tiene cabida en esta España polarizada donde eres un enemigo si no estás conmigo. Su especie nació en los años previos a la Transición, en ese tiempo de grisuras teñidas de esperanza de la España tardofranquista. Entonces solo se podía ser progre o del régimen. Los tibios no tenían sitio. Como ahora pretenden los populistas

