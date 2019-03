El «procés» en la nube

Ignacio Camacho Actualizado: 20/03/2019 00:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Contra el optimismo de los terceristas y de un cierto tardomarianismo convencido -o no tanto- de la victoria del Estado, el procés sigue vivo bajo una apariencia de letargo. Hay mucha gente bienintencionada proclive al autoengaño y convencida de la oportunidad para el diálogo. Son los que creen que Puigdemont está amortizado, los que esperan que el juicio y su sentencia llevarán a los separatistas al colapso o los que piensan que la cárcel ha inducido en Junqueras un talante de cambio. Pero simplemente no es así: el proyecto de secesión no se ha detenido ni siquiera en el tiempo laxo en que el artículo 155 alejó a sus promotores del mando. En la conciencia profunda del independentismo el plan

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mercado de fichajes

Mercado de fichajes ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ricino

Ricino ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Regulación de plantilla