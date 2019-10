José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 19/10/2019 00:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los misterios aún por aclarar es por qué los hermanos tienen personalidades distintas compartiendo cromosomas. Puede ser, me he dicho al reflexionar sobre ello, que tal vez se deba a que, habiendo crecido juntos y siendo uno de los rasgos del género humano crear y reforzar la propia personalidad, se busca la diferencia con los que tenemos cerca, y nada más cerca que un hermano o hermana. Pero siendo un ignorante en tal campo, hablo por hablar y me aparto del asunto del que quería comentarles.

Desde que vi por primera vez a nuestras dos Infantas reales, me sorprendió esa disimilitud, Mientras la Princesa Leonor es retraída, reservada, distante siempre con los demás, que suaviza con una sonrisa

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Arde Cataluña

Arde Cataluña ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ho tornarem a fer

Ho tornarem a fer ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Suspenso general