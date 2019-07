La Tercera Primera circunnavegación «Si la mayoría de los países no han dudado, incluso en mentir, para engrandecer su Historia, en España muchos prefieren dejarse engañar para empequeñecerla. Mientras los demás ocultan sus errores, horrores y derrotas, aquí demasiados optan por minusvalorar nuestros héroes/heroínas y mayores logros. Como decía Platón, los contadores de historias dominan el mundo»

Alberto Gil Ibáñez Actualizado: 20/07/2019 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Por qué cuesta tanto a algunos españoles reconocer la españolidad de la primera vuelta al mundo? No será por falta de razones históricas. Tenemos el reciente informe de la Academia de la Historia. Sabemos, entre otras cosas, que Magallanes, nacido portugués, renunció a su condición de vasallo del Rey Manuel; que Portugal incluso intentó matarlo, debiendo ponerle escolta el obispo de Burgos; que Magallanes fue nombrado caballero de la española Orden de Santiago por el Rey Carlos I; que de los 250 marinos que lo acompañaron 150 eran españoles y solo 30 portugueses; y que de los 18 que llegaron a puerto había más griegos e italianos que portugueses (sólo uno lo era), siendo once españoles. Portugal no solo no