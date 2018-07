Primarias a ciegas

Ignacio Camacho

«Sí, claro que estas primarias son una chapuza, un emplasto. Pero hay que resolverlas de una vez porque Sánchez lleva un mes gobernando solo, sin oposición, y tenemos que volver rápido. El procedimiento no funciona, está mal diseñado y una de las primeras cosas que debería hacer el o la que gane es perfeccionarlo. Incluso se podría haber reformado sobre la marcha, vistos los datos, para suprimir el alistamiento previo y permitir que votase todo el que esté al corriente de pago; lo que pasa es que esa medida provocaba vértigo en el aparato. La cifra de inscripciones ha dejado las vergüenzas del censo al aire, menudo espectáculo; los aspirantes se reúnen con los afiliados a ciegas, sin saber siquiera si los que asisten a sus actos de campaña están registrados. Aun así, confío en que de este trance hayamos aprendido todos algo. Quiero creer que no habrá vuelta atrás y que a partir de ahora en el PP elegiremos siempre al líder votando».

«Lo que no tiene sentido es esa segunda vuelta entre los compromisarios. Por baja que sea la participación, la elección de los militantes no la pueden revocar los cuadros. Eso no nos lo podemos permitir: el jueves tiene que quedar proclamado un vencedor de facto. Por pura coherencia: si protestamos de que Sánchez haya llegado al poder por asalto, habiendo perdido las elecciones, no es de recibo que nosotros nos carguemos al que las haya ganado. El reglamento lo permite pero si el resultado arroja una tendencia clara no creo que nadie se atreva a cuestionarlo. Otra cosa será si sale un escrutinio apretado, en cuyo caso no descarto que haya tentaciones por parte de algún candidato. Ni pensarlo quiero; lo único que nos faltaba sería un congreso abierto, palaciego, lleno de intrigas para captar la voluntad de los delegados».

«Y no, no sé quién va a ganar, ni creo que sea posible saberlo. Hombre, parece que Soraya tiene cierta ventaja, sobre todo por el apoyo en Andalucía de Arenas y Juanma Moreno. Que Casado va segundo y que la victoria se disputa entre ellos. A Pablo le están zurrando con la acusación de ser el hombre de Aznar, vaya argumento; fíjate cómo estaremos. ¿Debate de ideas? Venga, hombre, de eso no hay en ningún partido; además, nosotros ideas sí tenemos, sólo que nos olvidamos de ellas cuando llegamos al Gobierno…»

«Mi impresión es que de estas primarias, salvo sorpresa, va a salir una especie de tardomarianismo. Al menos en principio, luego ya puede que el nuevo líder, o lideresa, vaya marcando su línea propia, su estilo. Puede que los votantes y la sociedad hayan pasado página pero dentro de la organización es pronto para cambiar de registro. La pérdida del poder ha dejado a mucha gente enrabietada, dolorida, y no es fácil que esos acepten aún la idea de cambiar de ciclo. El problema consiste en que quizá no volvamos a gobernar hasta que asimilemos que hay que ofrecer algo distinto…».