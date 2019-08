Me preocupa China

Seguir Guy Sorman Actualizado: 18/08/2019 23:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En abril de 1989 me encontraba en Pekín con profesores y estudiantes de filosofía de la Academia de Ciencias Sociales. Aunque ya conocía China y había enseñado allí alguna vez, entonces no observé nada excepcional. Desde la detención de la camarilla maoísta en 1976 y la vuelta al poder de Deng Xiaoping, al que, en Occidente se consideraba moderado, el clima político mejoraba y la economía por fin despegaba. China parecía destinada a unirse al bando de las sociedades abiertas, y a abandonar las utopías revolucionarias y los horrores totalitarios. Aquel día mis interlocutores me abrieron los ojos: el Partido Comunista seguía siendo represivo, la libertad se mantenía a raya y la prosperidad estaba reservada a los dirigentes del partido,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una enfermedad estadounidense

Una enfermedad estadounidense ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Gobernar en ausencia

Gobernar en ausencia ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cómo el fútbol cambia a Occidente