Pragmatismos

De los dos años escasos que duró la I República española, el primero, presidido por los federales (o sea, por la izquierda de aquellos tiempos), vio añadirse a la guerra civil -ya en curso- una insurrección federal contra el Gobierno federal. Los federales en el Gobierno eran catalanes del Ampurdán (por entonces la comarca más caótica y violenta de España, según la acreditada opinión de Josep Pla); los federales insurrectos, murcianos de Cartagena, alcoyanos y gente bronca de otros cantones. Al final intervinieron los militares y cerraron el Congreso. Afortunadamente, como los bakuninistas en acción no tenían partido y no había aparecido todavía el PSOE, la federal se vino abajo en un pispás y no hubo que lamentar aquí Comunas

