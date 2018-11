Potencia ecuestre

Rosa Belmonte

La reina Cristina de Suecia era feísima. Si nos fiamos del retrato de Sebastien Bourdon en el Museo de Bellas Artes de Béziers, tenía una nariz gigante y unos ojos como bolas de billar. No se parecía a Greta Garbo, quien nos viene a la cabeza a la hora de pensar en «la reina enigmática», como la llama Verena von der Heyden-Rynsch en su biografía (ponte apellido). Colette también era fea, pero no tanto como la reina sueca. Desde luego, Keira Knightely es guapa, y la escritora francesa, no. Quizá sea apropiación cultural. Si resulta que en «Jungle Cruise», de Disney, Jack Whitehall no puede hacer de un gay con mucha pluma o, en «La casa de las flores», Paco

