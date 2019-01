Postureo estéril

Isabel San Sebastián

Seguir Actualizado: 10/01/2019 01:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las negociaciones que han permitido alcanzar un pacto de cambio en Andalucía provocan incredulidad tendente a la melancolía. No hablo de los dirigentes desalojados, no. Esos vivieron la jornada electoral con estupor, pusieron en marcha las trituradoras al considerar inminente su salida de los despachos que habían ocupado durante casi cuatro décadas y se dieron por cesados, muy a su pesar, ante la derrota sufrida a manos de PP, Ciudadanos y Vox. De haber conseguido PSOE y Podemos nueve escaños más de los alcanzados habrían fraguado de inmediato un acuerdo destinado a seguir repartiéndose el poder, por lo que en aquellos días de diciembre uno y otro se dijeron que eso harían los vencedores no tardando mucho. ¡Craso error de

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pactos

Pactos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pendulazos

Pendulazos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC En 2019, a votar