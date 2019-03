La portera no se entera

El Ministerio de Trabajo, que dirige Magdalena Valerio, comenzó su gestión legalizando la prostitución. Fue un comienzo impactante el inscribir al primer sindicato de meretrices de la historia de España. Tratándose de la «profesión más antigua del mundo» y teniendo en cuenta el sensible perfil social del Gobierno del doctor Sánchez, así como su benéfica disposición a arreglar graves injusticias del mundo, la cosa encajaba. Luego resultó que no, que según dijo Valerio le habían colado «un gol por la escuadra» del que estuvo un mes sin enterarse pues para cuando se dio cuenta ya llevaba un mes publicado en el BOE el sindicato de las lucecitas de neón. El gol no le costó el puesto a la portera sino