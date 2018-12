Política de «pose»

José María Carrascal

La palabra más usada (¿o abusada?) hoy es «diálogo». Y la menos practicada. Diálogo es la conversación entre dos o más personas sobre un tema en busca de esclarecerlo. Pero díganme ustedes qué son las tertulias -opiniones personales, a veces todas al mismo tiempo-, los debates parlamentarios -intercambio de acusaciones, cuando no insultos- o los encuentros bilaterales de alto nivel: exposición de posiciones a menudo incompatibles. La mejor descripción la ha hecho, Pedro Sánchez al pintar su próxima entrevista con Torra: «él me hablará de autodeterminación y yo, de avances sociales». ¿Para que se reúnen entonces si saben que no hay puentes entre ellos? Pues porque ambos, hundidos en sus errores, lo necesitan. Diría que incluso más el presidente español

