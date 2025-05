El politburó

La verdad es que eran una enorme tropa de gente: Brezhnev, Andrópov, Grechko, Grishin, Gromyko, Kirilenko, Kosyguin, Kulakov, Kunáyev, Mázurov, Pelshe, Podgorni, Románov, Súslov, Ustínov, Shcherbitski, Alíyev, Démichev, Mashérov, Ponomariov, Rashídov y Solómentse. No se trata de la plantilla del Dinamo de Moscú. Es la ... lista de los 22 miembros del Politburó Soviético en 1976, bajo la férula y pobladas cejas de Leonidas Brezhnev. Pero nuestra «coalición de progreso» ya ha logrado batir aquellos récords. Habrá que mandar con premura a algún ujier de La Moncloa hasta Ikea, porque no hay sillas para tanto ministro. Tenemos a Sánchez, cuatro vicepresidentes y 18 carteras. En total, 23 personas en el Consejo de Ministros. ¿Para atender al interés de España? ¿Por necesidades de gestión? ¿Para gobernar con más eficacia? No. La inflación ministerial atiende tan solo a que una vez que Pedro tuvo que pandar con Pablo quiere hacerle luz de gas cercándolo por todas partes. Podemos dispone de una vicepresidencia y cuatro ministerios. A priori parecía mucho. Pero la maniobra de Sánchez de multiplicar las carteras los ha convertido en meros catequistas sociales sin atribuciones (lo cual no es mala cosa para España). Para despojar a los comunistas de competencias, Sánchez ha llegado a inventarse vicepresidencias y carteras. De milagro no ha creado el Ministerio del Festival de Eurovisión y la Secretaría de Estado de Pilates y Danza Zumba.

Qué magra cosecha ha dejado aquella Nueva Política que iba a cambiar la faz de España. Rivera, el fenómeno que nos reveló que los conceptos de derecha e izquierda ya estaban superados, el líder que el pasado abril se proclamó ufano jefe de la oposición, hoy está en babuchas en su casa viendo la tele con Malú. Iglesias, el justiciero que en 2012 clamaba contra el ministro De Guindos por comprarse un buen piso -«¿Entregarías la política económica del país a alguien que se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?», preguntaba en Twitter-, acabó comprándose un chalet todavía más caro. El podemismo, que nació en las tiendas Quechua de Sol como una rebelión contra los vicios de La Casta, ha replicado todos sus tics y ha batido récords de asesores superfluos y amiguísimo. El Politburó de la «coalición progresista», con sus cuatro vicepresidencias y sus 18 carteras, se ha convertido en una enorme agencia de colocación para los cuadros de PSOE y Podemos (algo similar a lo que hicieron PP y Ciudadanos disparando innecesariamente las consejerías de la Comunidad de Madrid para que cupiese todo el mundo). España no se va a arruinar por tener cuatro o cinco ministerios más. Pero es una tomadura de pelo al contribuyente que no atiendan a necesidad alguna, sino a los enjuagues partidistas de una coalición que ya se está dando patadas en la espinilla antes de haber arrancado. Sánchez presenta hoy su nuevo Gobierno, cuya duración dependerá del capricho de un preso sedicioso condenado a 13 años de cárcel. En un nuevo desprecio al Jefe del Estado, se prevé que el presidente no acuda a informar al Rey en persona, como era preceptivo hasta ahora. «Tiempos nuevos. Tiempos salvajes», cantaba Jorge Ilegal en mi lejana juventud ochentera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión