Editorial ABC La Policía merece mejor trato de su ministro Marlaska volvió con el sonsonete de la respuesta «proporcional», como si no fuese ese un principio esencial de toda acción policial

ABC Actualizado: 20/10/2019 00:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Partiendo de la base de que el caos en que los independentistas han sumido a Barcelona y otras localidades catalanas es responsabilidad de los violentos, la semana de actos vandálicos deja en mal lugar la dirección política del despliegue policial diseñado para contener la acción criminal de los radicales de la estelada y garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Ayer, los sindicatos policiales hablaron claro en este sentido y pidieron explicaciones, y sobre todo rectificación, al ministro del Interior, al que acusan de no ordenar un dispositivo de personal y de medios acorde con la gravedad de la situación, que el viernes conoció un asedio y hostigamiento de casi de doce horas, inéditos en la historia reciente del Cuerpo.

Aunque haya tardado cinco días en desplazarse a Cataluña para coordinar in situ la respuesta del Estado a tan grave agresión, Marlaska acertó ayer al visitar a los agentes a su mando. Pero volvió con el sonsonete de la respuesta «proporcional», como si no fuese ese un principio esencial de toda acción policial. Un ministro debería dar por supuesta esa condición. Y es verdad que en este caso la respuesta ha de ser «proporcional», porque ahora está siendo desproporcionadamente menor al tamaño de la amenaza, imbuida de la estrategia contemporizadora elegida por Sánchez. Al menos esa es la opinión de los profesionales de la seguridad que afirman que nunca se habían enfrentado a un desafío de tanta peligrosidad. Urge una rectificación, por tanto, y que Interior atienda la demanda que le hacen los policías. Con Torra -al que ahora Sánchez no le coge ni el teléfono después de haber pactado con la infamia de Pedralbes- no se puede contar. A estas alturas ni ha condenado la violencia de esos grupos separatistas. Era difícil que lo hiciera, cuando la célula del CDR detenida con explosivos declaró que estaba en contacto con su «president». Ayer, centenares de ciudadanos se acercaron a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para animar a los agentes que los defienden y agradecerles su cabal servicio. Que tome nota su ministro.