Pirulí que te vi

El llamado «Gobierno bonito» dibujó ayer en el Congreso la «España diversa» que dice perseguir Sánchez. Fue a cuenta de la toma de control de la televisión pública por el nuevo rodillo parlamentario que el Ejecutivo de los 84 escaños ha formado con populistas, nacionalistas aprovechateguis, separatistas pro-golpe en Cataluña y proetarras. Plural no parece muy plural, pues no cuenta con la fuerza más votada en España en las tres últimas elecciones ni con la que hace poco despuntaba en las encuestas. Pero a la España de Sánchez, tan «luminosa», tan «transparente», tan de «gafas de sol en el Mystére», tan «decente» de una vez por todas, no hay quien la tosa en diversidad. Veamos.

Neutralizado el CIS por quien nutre doctrinalmente al PSOE en Ferraz desde hace tres décadas, la toma del Pirulí por tan variopinto y excluyente grupo hace pronosticar unos telediarios «exquisitamente neutrales». Algunos de los nuevos consejeros del ente público han dejado frases tan provechosas para recuperar «la independencia y la «decencia informativa» del ente público como:

-«Siempre me he preguntado al ver a ese periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE».

-«Lo peor es que conozco gente, una vieja que me asqueó ayer, que cree lo que dice el PP y los defiende hasta la muerte».

-«Pasma ver cuántos fascistas hay por donde se vaya. Gente maja también, pero fachas un montón. Y con qué tranquilidad se muestran».

O esa otra neoconsejera que a principios de año se preguntaba «por qué hay tanta gente que sigue votando al PP», concluyendo finalmente que «los ladrones se apoyan. No vaya a ser que a ellos también los juzgue, ¿verdad Mariano?».

La Jefatura del Estado no sale mejor parada del análisis de esta misma consejera:

-«De esto tienen la culpa Juan Carlos y Felipe. Cómo van a retirar el ducado de Franco si ellos son franquistas».

Estas son algunas de las manos (¿también «determinantes»?) en las que el «Gobierno bonito» y sus simpatiquísimos socios han puesto el nuevo rumbo de la televisión pública. ¿Neutralidad? Sí sí, Pirulí que te vi. Vistas y leídas las perlas antes mencionadas, y otro carro de ellas que los elegidos para TVE han dejado escritas, a lo mejor al final de la legislatura hasta TV3 nos parece la BBC.