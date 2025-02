Son personas, no solo votos

Oportunidad de oro para Pedro Sánchez, pero también para el resto de candidatos a presidir el Gobierno a partir del próximo domingo. En tan solo dos días -hoy, jueves, y mañana, viernes-, todos ellos tienen la opción de captar la atención de más de tres ... millones de votantes. Solo les haría falta lanzar una de esas medidas estrella para llenar la buchaca de papeletas a favor de su partido. Porque en época de campaña, a todos nuestros políticos -que llevamos ya unas cuantas y experiencia en esto tenemos un rato- se les llena la boca del «vamos a... y también vamos a...» para convencer a aquellos grandes colectivos susceptibles de comprarles el discurso «in extremis»: parados, pensionistas, jóvenes... y autónomos.

Pues bien, a estos últimos me refiero hoy, por lo que estamos aún a la espera de que incluso sea el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien lance una bomba-efecto de última hora para «captar» su voto. Alguna gran idea para ganarse a un colectivo que se encarga práctica y tradicionalmente de sostener el empleo de este país y no hace más que recibir plantones, en forma de medidas olvidadas. Por eso me temo que, aunque anuncie lo más grande, ya no cuela.

Los autónomos llevan más de un año sin respuestas. El Ejecutivo socialista no ha puesto en marcha ni una sola medida de lo que les prometió: ni la reforma de la cotización por ingresos reales, ni la modificación de la Ley de Morosidad, ni la actualización de la Ley de Segunda Oportunidad, ni las medidas para aligerar las cargas de las mujeres autónomas ni las acciones necesarias para facilitar el emprendimiento y la innovación...

Señores candidatos tienen la oportunidad de elaborar de una vez por todas una política real que vaya dirigida, pero de verdad, a los autónomos. Empresarios y/o profesionales que trabajan por su cuenta y riesgo, sin dependencia de otras voluntades, asumiendo el riesgo de su actividad, y en muchos casos, empleando para ello a otras personas. Más de tres millones de personas que si no son apoyadas, y llegan los problemas -en realidad, ya están aquí-, se ven obligadas a bajar la persiana.

Una política, por cierto, que debe ser distinta a la desarrollada por el Gobierno «saliente», así como a la del anterior de Mariano Rajoy, ambas fundamentalmente basadas en eso que llaman «emprendedores», es decir, personas que no son autónomos, pero pueden llegar a serlo. Medidas dirigidas a que muchas personas que están en paro diesen el paso de convertirse en autónomos. Y esa, como hemos visto, no ha sido la solución. Porque lo que se ha logrado es aumentar el número de autónomos de manera artificial, con lo que muchos de ellos se han visto abocados al fracaso.

Por tanto, más que dos días para lanzar alguna promesa con visos de incumplirse una vez en el poder sea quien sea el ganador, urge una política real para autónomos para desarrollar de ahora en adelante. Consensuada por todos. Son personas. No solo votos.