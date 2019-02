«Mi persona» y la verdad

Luis Ventoso

Seguir Actualizado: 16/02/2019 00:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Acaba -o no, si se apuesta por dividir el voto conservador- la problemática etapa de «Mi Persona» en su Moncloa. El experimento jamás pudo haber salido bien, porque partía de una aberrante traición al país. Solo ocho meses después de un golpe de Estado separatista, frenado con un 155 al que Sánchez se sumó, el líder del PSOE se permitió la felonía de llegar al poder tras conspirar en secreto con los partidos independentistas que acababan de intentar partir España. A pesar de la sobredosis de propaganda que hemos sufrido, okupar La Moncloa de manera abyecta empañaba toda la ejecutoria de Sánchez. Simplemente no se puede gobernar España siendo rehén de sus mayores enemigos. Supone un absurdo y no hay

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC «Fachas»

«Fachas» ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Misión cumplida

Misión cumplida ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Si delinques, pagas

Luis Ventoso Director Adjunto