... pero Cayetana tenía razón

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 15/09/2019 23:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cruyff, jugador fabuloso y entrenador innovador, gastaba un soniquete insolente en sus años dorados en el banquillo. Si en una rueda de prensa no le agradaba una pregunta, el flaco solía desacreditar al periodista con esta invectiva: «¿Tú has jugado alguna vez a esto?». El holandés negaba la capacidad de emitir juicios sobre fútbol a quien no hubiese sido pelotero; un absurdo. Algo similar ocurre cuando alguien que no vive en una comunidad donde manda el nacionalismo trata de analizar su situación política. «No se puede opinar sin vivir aquí», advierten catalanes y vascos. «Del Ebro para abajo las cosas se ven de un modo diferente», rezongan en el PP vasco actual. No tienen razón. A veces es precisamente la

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Y habló Cameron

Y habló Cameron ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El dilema del filósofo

El dilema del filósofo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La propaganda funciona