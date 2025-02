«¡La pensión, idiota, la pensión!»... o ¿era el mar?

Se me ha venido a la cabeza una de esas meláncolicas y tiernas imágenes televisivas que se te quedan grabadas a fuego desde la niñez, acompañadas de célebres frases que me ayudan a menudo a explicar asuntos de otra enjundia. En este caso, en el ... plano económico, ese con el que me toca lidiar a diario por mi profesión. Se trata de un «skech» televisivo, que todos los que pasen de los 40 sin duda recordarán, de los famosos, queridos, y nunca olvidados payasos de la tele.

Gaby le dice a Miliki y a Fofito:

-«Una adivinanza: Se trata de una extensión de agua. Agua salada. Muy grande».

Miliki y Fofito se quedan con la boca abierta, embobados. Ni idea. Gaby les explica:

-«¡Pero si es muy fácil! Mucha agua, mucha agua. Muy grande. Con olas...».

Miliki y Fofito siguen igual de embobados. Perdidos en sus pensamientos. Entonces, Gaby dirigiéndose directa y firmemente a Miliki le grita:

-«¡El mar, idiota, el mar!».

Miliki, tras un par de segundos de perplejidad, y aún sin entender nada pero haciendo como que sí, se gira hacia Fofito y le grita igualmente:

-¡El mar, idiota, el mar!

Pues bien, haciendo ese ejercicio de extrapolación del que hablaba, de una situación tan cómica como tierna a una que no lo es ni de lejos -de hecho, lo que nos debería provocar a TODOS son escalofríos-, ¿cuántos informes y estremecedores planteamientos de futuro hemos visto y escuchado respecto a qué es y cómo está el actual sistema de pensiones en este país, y de su inevitable quiebra? Documentos vistos, y explicaciones escuchadas, con igual nivel de embobamiento que nuestros queridos payasos pero por parte de nuestros no tan queridos políticos, que da la sensación de que no entienden nada de nada.

Lo último, hoy en las páginas de Economía de ABC: tres de cada cuatro euros de pensión podrían no tener cobertura financiera en 2050 si no se hacen YA reformas profundas, y no solo apostar por la manida y banal decisión «sanchista» de vincular el crecimiento de las pensiones al del IPC, que provocará, por cierto, que en dicho año el déficit real del total del sistema sea de 100.000 millones de euros (desde los 20.000 millones con los que acabaríamos 2019). ¿No se entiende?

Día tras días, debido a mi profesión, no hago más que recibir múltiples informaciones sobre la dureza de la que se nos viene encima en este asunto. Y me quedo embobada pensando en ese futuro ya inmediato. Porque, para entonces, con los lógicos cambios de ciclo económico, vendrán épocas muy flacas, y los abuelos (y me incluyo) ya no podrán sostener con sus pensiones, como ha pasado tras la última crisis, a sus familias. No habrá ese dinero como colchón... Siempre alguien me pregunta, al ver mi mirada ensimismada en la nada, ¿qué buscas? Me dan ganas de contestar ¡la pensión, idiota, la pensión!... o ¿era el mar?