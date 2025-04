Pegatina política en la frente

Cubriendo las elecciones del Reino Unido estos días, y habiendo tenido la fortuna de haber vivido allí, siempre me llamó la atención el anonimato de los jueces británicos en comparación con España, donde muchos se han convertido gustosamente en figuras mediáticas habituales. Caso extremoso era ... Garzón. En busca de la fotito garbosa, hacía paseíllos de pasarela ante las cámaras a la entrada del juzgado, publicaba libros, iba y venía de la política y era la salsa -a veces espesa- de todos los guisos. Acaparaba causas complejísimas y de todo tipo, una avalancha de trabajo que desborda las capacidades de un único ser humano (a no ser que seas un chapucero en la instrucción). Y aun así le quedaba tiempo para monterías cinegéticas, capeas, conferencias, fiestorros amicales con Villarejo... Pero el suyo no es el único caso. Hay muchos magistrados encantados de haberse conocido. Por tener, tenemos hasta jueces que hacen la competencia a los periodistas pontificando como tertulianos. No sería capaz de citar el nombre de tres jueces británicos ni aunque me jugase mil libras en una apuesta. Sin embargo podría soltar los de media docena de divos de la toga españoles y catalogarlos por su afiliación política.

Siempre me ha sorprendido la naturalidad con que asumimos que las personas encargadas de impartir justicia, a las que cabe suponer neutralidad, discreción y pura observancia de la letra de la ley, circulen por la vida pública con una especie de pegatina invisible en la frente que los marca como «conservadores» o «progresistas» (léase del PP o del PSOE). ¿Qué tranquilidad le puede ofrecer a un acusado que tenga unas ideas políticas conocidas ser juzgado por un magistrado que alardea de estar en la trinchera ideológica contraria? ¿Cómo es que toleramos que los que tienen que hacer justicia formen parte de asociaciones que son apéndices políticos del PP, el PSOE o los nacionalistas? Supongo que habrá infinidad de excelentes jueces y fiscales anónimos molestos con el exhibicionismo y sectarismo ideológico de algunos de sus colegas. ABC acaba de publicar dos noticias que reflejan cómo la militancia de los que imparten justicia puede viciar el juego democrático. En Galicia, al fiscal responsable de Medioambiente no se le ha ocurrido nada mejor que sumarse a un laboratorio de ideas del PSOE local, una iniciativa de claro aliento electoralista. En plena campaña, a Sánchez se le calentó la boca, delató su entraña y alardeó de que él mangonea a la Fiscalía General del Estado. Ahora hemos sabido que ya sopesa cepillarse a la titular del cargo, María José Segarra. Su pecado consiste en que ha hecho un buen trabajo y ha intentado mantener un criterio independiente. Será sustituida por un fiscal dócil y de perfectos credenciales «progresistas», que a diferencia de Segarra se plegará a los apaños felones de Sánchez con quienes son ahora mismo los principales enemigos de España, los separatistas catalanes, el socio que corteja. La democracia española necesita a gritos resucitar a Montesquieu.

