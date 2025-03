Pedro García Cuartango: Melancolía

Todas las Nochebuenas se parecen unas a otras. Pero este año han cambiado muchas cosas que se podrían expresar con una palabra: silencio. No se escuchaba ni un solo ruido, ninguna carcajada, ninguna voz de los vecinos, ningún villancico, ningún automóvil en la calle, nada.

Daba la impresión de que la tristeza y la nostalgia habían hecho presa de todos nosotros como, si en el fondo, deseáramos que estas fiestas pasaran pronto, como si sintiéramos urgencia por arrancar la hoja del calendario de diciembre.

Después de la medianoche, estuve mirando absorto durante unos minutos por la ventana: el viento mecía las copas de los árboles, las farolas iluminaban las aceras solitarias, un perro se paró en medio de la calzada, alguien en la sombra abrió un tragaluz.

Afectado de insomnio en esta noche tan extraña, hojeé «Los muertos», el cuento de James Joyce, en el que se relata un baile de Navidad en la casa de las hermanas Morkan en Dublín. Nieva copiosamente cuando Gabriel, el sobrino favorito de las anfitrionas, y su esposa Gretta llegan a la fiesta.

John Huston rodó su última película de este relato de «Dublineses» en 1987. Lo hizo en silla de ruedas y con un equipo de oxígeno, ya que estaba a punto de fallecer. He pensado algunas veces por qué el viejo cascarrabias eligió este cuento para despedirse.

En las páginas finales de la narración, en el dormitorio conyugal, Gretta confiesa a su marido que estuvo enamorada perdidamente de un joven que murió a los 17 años. Su recuerdo surge al escuchar una canción. Gabriel apenas logra disimular la mezcla de resentimiento y deseo sexual que le embarga. Por las lágrimas de su esposa, se da cuenta de que ella no ha sentido jamás por él algo ni remotamente parecido a lo que experimentó por aquel amor de juventud. El cuento acaba con esta frase: «Su alma se sumía lentamente en una duermevela al oír caer la nieve sobre el universo de los vivos y los muertos».

Pocos textos literarios han suscitado más interpretaciones que este relato de Joyce. Pero anteanoche servía de perfecta parábola de estas Navidades, en las que tanto ha pesado la melancolía por las ausencias. Los muertos parecen más vivos que nunca, sombras que se agitan y murmuran, que se niegan a estar confinadas en la tumba, mientras nosotros, los vivos, nos sentimos cercados por esa presencia cotidiana de la muerte.

En el silencio de esta cena de Navidad, hemos podido escuchar con nitidez los ecos de un pasado que se torna presente y de un presente que ya es pasado. No hay ninguna frontera entre lo que fue, es y será. No podemos atrapar el tiempo ni escondernos para evitar que el destino nos alcance. Como les sucede a Gabriel y Gretta, estamos a merced de unos sentimientos que nos zarandean y que nos empujan a esa melancolía para la que no existe consuelo ni remedio.