Pedro García Cuartango: La mala fe

El diccionario define la mala fe como «deshonestidad» o «falta de respeto a la otra persona». Pero no es ése el sentido en el que Jean-Paul Sartre utiliza la expresión. La «mauvaise foi» sartriana es una actitud por la que el ser humano se ... niega a ejercer su libertad y opta por eludir la responsabilidad de sus decisiones.

El filósofo sostiene en «El ser y la nada» que el hombre está condenado a ser libre hasta el punto de que en la peor de las situaciones puede elegir. Incluso cuando es torturado y se enfrenta a la muerte, existe la posibilidad de aceptar sumisamente el destino o de rebelarse contra el verdugo.

La mala fe, dirá Sartre, es un autoengaño por el que el hombre renuncia a su proyecto vital para convertirse en un objeto, una cosa entre las cosas. En este contexto, el padre del existencialismo señala que «la realidad humana es lo que no es y no lo que es», lo que significa que nos reafirmamos como sujetos en la negación de lo que va contra lo que queremos ser.

La mala fe se ha vuelto muy habitual en nuestra vida política y, especialmente, en las decisiones que toma el Gobierno de Pedro Sánchez, de las que casi siempre culpa a los otros. Todo lo que hace no es el fruto de una elección sino de una reacción a lo que deciden los demás.

Un ejemplo reciente, pero hay otros muchos: el PSOE achaca el pacto con Bildu a la negativa del PP a apoyar los Presupuestos, lo que le ha obligado a echarse en manos de los herederos de Batasuna pese a las promesas de que jamás cruzaría esa línea roja. Dicho con otras palabras, la culpa de esta decisión la tienen los otros. Cualquier cosa que haga el Gobierno está amparada en que los demás no actúan como pretende.

Sánchez ha utilizado esta lógica para gestionar la pandemia, para la renovación del Consejo del Poder Judicial por una mayoría parlamentaria, para aliarse con Podemos y ERC o para suprimir el castellano como lengua vehicular en la «ley Celaá». Sus medidas han sido justificadas porque el PP no se plegaba a lo que el PSOE quería hacer.

Estamos ante un sofisma fácilmente desmontable porque, cuando tomamos decisiones en nuestra vida personal o en la política, nadie nos obliga a hacer cosas que están mal. Primero, porque el fin no justifica los medios y, segundo, porque generalmente hay otras opciones.

No fueron los ingleses quienes provocaron la guerra al no plegarse al chantaje de Hitler, sino que fue el deseo del dictador de aniquilar a las democracias liberales lo que desencadenó el conflicto. Ahora y aquí estamos viendo cómo Sánchez justifica sus acciones por el mero hecho de que el PP no secunda sus iniciativas, lo que, según su lógica, le lleva a ceder ante quienes quieren destruir el régimen del 78. La asignatura pendiente de este Gobierno es asumir la responsabilidad de sus actos.