Pedro García Cuartango: La irracionalidad de lo real

El día en el que observó pasar a Napoleón bajo su ventana en Jena, Hegel escribió una carta en la que expresaba su admiración por el general francés: «He visto el espíritu del mundo, sentado en un caballo». Hegel había nacido en Stuttgart en 1770 ... en seno de una familia de clase media y había tenido una formación intensamente religiosa que le llevó al seminario de Tubinga, en el que compartía habitación con Hölderlin y Schelling.

Los tres jóvenes admiraban a los enciclopedistas, la Ilustración y la Revolución Francesa y creían que los principados alemanes estaban sumidos en un profundo retraso a causa del absolutismo y la tradición. Por ello, estaban convencidos de que la derrota del conservadurismo prusiano frente a los ejércitos de Bonaparte era una condición necesaria para que la nación alemana saliera de su letargo.

Napoleón se coronó emperador, se convirtió en un dictador y sus planes expansionistas chocaron contra los intereses de Inglaterra y Prusia, que acabaron derrotándole en el campo de batalla tras sus traspiés en Rusia y en España.

Fue el final del sueño de acabar con las monarquías absolutas y gobernar Europa bajo los principios de la razón ilustrada. Pero ello no debilitó la fe de Hegel, que, pese a la derrota de Napoleón y la hegemonía del Estado autoritario prusiano, sostenía que la historia se mueve hacia el progreso y que la realidad es racional.

Hegel creía que el Espíritu, escrito con mayúsculas, insuflaba los movimientos de una historia que evolucionaba hacia la encarnación de los principios de la razón, hacia lo absoluto por utilizar sus propios términos. Pero no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que su visión fue un gran fiasco, ya que los viejos regímenes autoritarios fueron desplazados por el fascismo y el comunismo soviético, las guerras destruyeron Europa y los falsos profetas sembraron la confusión entre las gentes.

No, la realidad no es racional, ni existe un progreso lineal, ni la bondad triunfa sobre la maldad, ni la libertad es más fuerte que la tiranía. Más bien, la historia es un largo viaje con idas y venidas, con avances y retrocesos, con momentos estelares y con épocas en las que la vida humana no vale nada. Hitler asesinó a seis millones de judíos en el siglo XX, Stalin practicó una represión salvaje e irracional y, hace menos de tres décadas, pudimos ver de cerca el rostro de la barbarie en la antigua Yugoslavia o en el genocidio en los Grandes Lagos.

Si nos creíamos haber librado de las pesadillas de la historia, ahora reaparece un virus que amenaza nuestro bienestar y nuestro sistema de vida. Es verdad que no está provocado por la maldad humana, pero pone en evidencia nuestra fragilidad y revela que lo que creíamos seguro se asienta sobre la nada. Somos víctimas de fuerzas que no controlamos y estamos a merced de acontecimientos cuyo origen no conocemos.

La pandemia no sólo no ha sacado lo mejor de nosotros, sino que está haciendo aflorar lo peor: el cainismo, los viejos odios, la intolerancia, los fallos del sistema. Dicho con otras palabras, estamos asistiendo al espectáculo de una irracionalidad que pone a prueba nuestras convicciones y la coexistencia con los demás.

Hegel se equivocaba profundamente al sobrevalorar la razón, que no es una fuerza externa que guía nuestra existencia ni un asidero al que agarrarnos. Por el contrario, la irracionalidad ha emergido como el sol al final de la noche y sus rayos sólo nos dejan ver el triste espectáculo de la miseria humana.