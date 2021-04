Elogio de la equidistancia

Pedro García Cuartango SEGUIR Actualizado: 27/04/2021 09:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En estos tiempos de cainismo, de odio, de exacerbación de las pasiones y de trincheras, no sólo no me avergüenzo, sino que reivindico la equidistancia como una forma de mirar la realidad. Hay muchas personas que creen insultar a políticos, intelectuales y periodistas con el adjetivo ‘equidistante’. Entre ellos a mí, que me tachan de cobarde y sectario por decir cosas como que la violencia es repudiable venga de donde venga.

Lo diré sin jactancia: me dan igual esos reproches y esas descalificaciones que no hacen más que confirmarme que la política tiene que estar basada en el respeto y en el diálogo. Puedo estar en desacuerdo con Vox y Podemos, pero no son mis enemigos. Aseguraba Voltaire que «la

Sigue leyendo esta noticia ¡GRATIS! Hasta el 2 de mayo, tan solo registrándote podrás acceder y disfrutar de todo el contenido ABC Premium. Regístrate Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El perro rabioso

El perro rabioso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La fe y sus caminos

La fe y sus caminos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Rin Tin Tin