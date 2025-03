Pedro García Cuartango: La chocolatina

Escribió Gustave Flaubert que, si mirásemos siempre al cielo, acabaríamos por tener alas. Pero no es cierto. Cuando yo tenía diez años, cuando iba y volvía del colegio, pasaba todos los días por una confitería de la Plaza Vega de Burgos.

No podía resistir la ... tentación de pararme delante del escaparate, en el que había unas chocolatinas sobre una bandeja. Valían cuatro pesetas y en su interior llevaban cromos relativos a los Juegos Olímpicos. Lo que las hacía especialmente deseables es que eran de chocolate blanco, algo que yo no sabía hasta entonces que existía.

En algún sitio había leído que Paracelso había logrado fabricar oro mediante la transmutación del plomo y también aquellas chocolatinas suizas me parecían la obra de algún alquimista. Sencillamente no lo entendía: la leche era blanca y el chocolate tenía que ser marrón.

Ello agudizó mis ganas de probar aquella misteriosa sustancia, pero cuatro pesetas eran lo que costaba una entrada de cine, varios tebeos del capitán Trueno o una cajetilla de tabaco, que ocultaba en el agujero de una tapia y fumaba a escondidas.

Pasaron las semanas, los meses y el curso de primero de Bachillerato. Las chocolatinas seguían en el escaparate. Al año siguiente cerró el establecimiento, regentado por un matrimonio muy mayor, y me quedé sin probar lo que tanto había ansiado.

Más de un cuarto de siglo después, todavía seguía soñando algunas noches con el escaparate de la plaza Vega y me despertaba, cuando tras retirar con sumo cuidado el envoltorio de papel de plata y el cromo de los Juegos de Tokio, me disponía a paladear el chocolate blanco.

He pensado por qué aquella chocolatina era tan importante para mí, por qué sigo recordando aquel escaparate en el que me detenía, el sugerente olor de la confitería y la frustración de no haber consumado mi objeto de deseo. Y no soy capaz de hallar ninguna explicación convincente.

El hecho es que, mucho tiempo después, visité la fábrica de Nestlé en Vevey, una localidad suiza al borde del lago Leman, donde se fabricaban una infinita variedad de chocolates. Allí estaban las chocolatinas que tanto había anhelado en mi infancia. Pero no las probé ni sentí ningún impulso de llevarme una tableta.

Lo cual sugiere que es mucho más importante albergar un deseo que realizarlo. Cuando uno tiene al alcance la materialización de sus sueños, éstos siempre se desvanecen y pasan a ser algo insustancial.

Mi infancia estuvo llena de deseos insatisfechos, de ilusiones, de pequeñeces. Viví en un mundo donde todo era simple y me sentía protegido por las certezas: Dios, la familia, mis amigos, las rutinas. La felicidad era ver jugar al Burgos los domingos por la tarde, perderme con mi bici por las carreteras comarcales o ir a pescar cangrejos con mi padre.

Al igual que Bergman seguía soñando en su vejez con el teatro de marionetas de la infancia, nunca olvidaré aquel sentimiento de que la dicha estaba en una chocolatina.