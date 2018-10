Pedir perdón

Antonio Burgos

@AbeInfanzon Seguir Actualizado: 28/10/2018 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salvo el Rey Don Juan Carlos y Rodrigo Rato, aquí nadie pide perdón. En España hemos perdido la costumbre de pedir las cosas por favor y de dar las gracias y no te piden perdón ni por pegarte un pisotón al entrar en un ascensor. El «usted perdone» ha sido borrado. Por cierto, he puesto «el Rey Don Juan Carlos» porque es el Rey Don Juan Carlos, y no ese mote espantoso de «El Emérito» que le llaman, como si fuera un profesor de Universidad jubilado que se reengancha o un obispo entrado en los años que marca el Vaticano para pasarlo a la reserva. Renuncie Vuestra Majestad a los poderes omnímodos que recibió del Régimen anterior a título de