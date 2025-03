Patricia Torres: Carta de una mujer a sus padres fallecidos por coronavirus: «No nos han dejado despedirnos y el destino ha querido que os fueseis casi juntos»

Nunca me ha gustado expresar mis sentimientos en público, pero alguien hoy me ha recomendado que os escriba una carta, queridos padres, y que no pierda la oportunidad de manifestar todo lo que no os he podido decir.

Las circunstancias no nos han dejado despedirnos, y el destino ha querido que os fueseis casi juntos . Creo que hacerlo aquí y que lo vean todos los que nos quieren, os querían, es el mejor homenaje que puedo haceros en este momento.

Contigo, mami , no me quedó nada pendiente, tan frágil y tan fuerte, siempre con tu sonrisa eterna, eras pura nobleza. Hemos sido complices, nos hemos comido a besos y siento que teníamos una conexión especial. Te fuiste en el hospital, al principio de esta pandemia, el 14 de marzo.

Papá , tú siempre fuiste más difícil, testarudo y cabezota, algo más inaccesible pero con un gran corazón. Contigo me he quedado con ganas de más, no merecías irte así, tan solo y tan rápido ... Todos estos años cuidando de mamá, aislado, dedicado a ella en cuerpo y alma y ahora, que teníamos tantos planes para tí, te vas así.

Me hubiera gustado disfrutar contigo y sacarte de ese encierro al que has estado sometido estos años, pero cuando todavía no habíamos tenido tiempo ni de darnos un abrazo, de llorar la pérdida de mamá, solo 11 días después que ella, nos dieron la horrible noticia, tú también te habías ido .

Solo, como ella, sin nadie que os abrazara y os diera la mano . Alguien había considerado que no eras apto para disfrutar de esa sanidad para la que habías cotizado tantos años , por lo que no merecía la pena trasladarte para ser atendido en un hospital. Te tocó morir en una habitación de esa residencia a la que os fuisteis pensando que os haría la vida más fácil.

Quiero daros las gracias por haberme dado esta familia tan bonita, por estos cinco hermanos a los que estoy deseando de abrazar cuando todo esto termine. Por haberme enseñado a ser una buena persona y por habernos trasmitido siempre buenos valores . Espero que ya estéis juntos, como siempre y que desde dónde sea, cuideis de nosotros. Os quiero mucho.

* Patricia Torres Cárdenas vive en Madrid.

