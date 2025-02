«Soy auxiliar de enfermería y gracias a Dios que ese mes de febrero me pilló de vacaciones, porque así no llevé el virus a la residencia donde trabajo»

Soy una chica de 32 años. El fin de semana de carnaval empecé con escalofríos, me tomé la temperatura y comprobé que tenía unas décimas (37,7). También sentía un cansancio generalizado, que nunca en mi vida había sentido, además de tos seca, diarrea y sensación de dificultad respiratoria al estar tumbada.

El lunes acudí a mi médico, quien me auscultó y me dijo que no había nada raro, que era un proceso gripal (en febrero no se sabía que el virus había llegado a España), aunque yo sentía un malestar que jamás había notado por un catarro o incluso con gripe y, para las pocas décimas que tuve durante cuatro días, tenía la sensación de tener 39 de fiebre.

Me siento muy afortunada porque mi sintomatología fue leve . Soy auxiliar de enfermería y gracias a Dios que ese mes de febrero me pilló de vacaciones, porque así no llevé el virus a la residencia donde trabajo.

En abril allí nos hicieron test rápidos a los residentes y trabajadores, todos los resultados fueron negativos . Una semana después nos realizaron a las trabajadoras el PCR, para mayor seguridad. Cuál fue mi sorpresa cuando todos los resultados fueron negativos excepto el mío , que mostró que ha había pasado la enfermedad.

Fueron simplemente cinco días los que me duraron la fiebre, la diarrea y la sensación de dificultad respiratoria, pero jamás había sentido semejante malestar . Ese fin de semanaestuvimos todo el grupo de amigos de cena, de fiesta, y los dos anteriores más de lo mismo. Algunos amigos del grupo se pusieron malos con los mismos síntomas antes que yo, otros días posteriores, y se lo contagié a mis padres.

Tras saber que lo que me pasó fue el Covid-19, esto me hizo replantearme muchas cosas , cuánta gente estuvo en contacto conmigo, personas que tienen sus familias que coincidieron conmigo en el restaurante, en las discotecas, en los bares ... Y qué hubiese pasado si yo no hubiera estado de vacaciones con los residentes de la residencia dónde trabajo.

* Patricia Gutiérrez Puebla vive en Palencia.

