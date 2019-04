Pasarse en la pólvora

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 15/04/2019 00:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pase lo que pase, ésta será ya la campaña de Vox. No sólo porque está llenando los auditorios y dejando gente en la calle mientras los demás tienen dificultades -hasta el presidente en su feudo andaluz de Dos Hermanas- para que no se noten demasiado los vacíos en los planos generales, sino porque el partido de Abascal, en un sentido o en otro, va a convertirse en el elemento determinante. Sus resultados serán la clave del desenlace. Y como su verdadera propaganda transcurre subterránea, en los grupos de whatssap, las encuestas lo tienen en buena medida fuera de su alcance. Sin recuerdo de voto anterior y sin datos fiables sobre la composición social de sus votantes no es posible medir

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La peste Gabriel Albiac Sosiego Manuel Casado Velarde La política como lotería José María Carrascal

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La máscara caída

La máscara caída ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC A un indeciso

A un indeciso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Que pasen