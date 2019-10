Pedro García Cuartango SEGUIR Actualizado: 18/10/2019 00:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sé que he perdido tantas cosas que no podría contarlas y que esas perdiciones, ahora, son lo que es mío. Sé que he perdido el amarillo y el negro y pienso en esos imposibles colores como no piensan los que ven. Estas palabras no son mías sino de Jorge Luis Borges y pertenecen a «Los conjurados», que es una especie de testamento literario del escritor argentino.

Un Borges ciego y próximo a la muerte concluye esta lamentación con una frase que se me quedó grabada al leer ese libro: «No hay otros paraísos que los paraísos perdidos». Es cierto: es imposible darse cuenta de que uno es feliz en el presente. Sólo el tiempo nos hace tomar conciencia de la

