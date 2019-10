Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 08/10/2019 00:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Qué clase de momento considerarán oportuno Pedro Sánchez y Miquel Iceta -nunca está claro quién habla por boca de quién en los asuntos del socialismo en Cataluña- para presentar una moción de censura contra Torra. Al líder del PSC, que es el que tenía que pulsar el botón del sí a la iniciativa de Ciudadanos, le ha pasado como a cierto alcalde de Jerez durante una visita de Carlos IV. Cuenta Fernán Caballero en «La familia de Alvareda» que el Rey elogió el vino que le habían dado a probar en una bodega y dijo el regidor, muy ufano, que aún los había mejores. Sacó a relucir entonces el monarca la cazurrería borbónica: «Pues guárdenlos vuesas mercedes para mejor ocasión…».

Eso es lo que ha hecho Iceta, guardar el voto afirmativo para una oportunidad más conveniente. No lo es, al parecer, que el presidente de la Generalitat haya dado su apoyo oficial en el Parlamento a unos activistas detenidos en posesión de explosivos. No lo es que haya amenazado con desacatar, aun sin conocerla, la inminente sentencia del Supremo y llamado a las masas a la insubordinación callejera. No lo es que esté procesado por desobediencia a la Junta Electoral. No lo es que obedezca las consignas de un prófugo de la justicia. No lo es que ampare y aliente -«apretéu»- a las patotas del independentismo radical. No lo es que declare una voluntad insurreccional manifiesta. Nada de eso basta a los dirigentes socialistas catalanes para formularle una censura simbólica, testimonial, que ni siquiera sirve, por falta de masa crítica, para removerlo de su cargo pero que al menos deja claro quiénes defienden y respetan la Constitución, quiénes la consideran un papel mojado y quiénes subordinan su criterio a basculantes intereses tácticos.

