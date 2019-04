EDITORIAL ABC Un día para defender a España Los españoles deben elegir hoy entre un candidato dispuesto a gobernar con los separatistas y quienes protegen la unidad de la nación

Los 36,8 millones de españoles llamados hoy a votar en los 23.196 colegios electorales no afrontan una cita más con las urnas. Son unos comicios de trascendencia inédita, porque por primera vez concurren dos partidos de izquierdas de ámbito nacional, PSOE y Podemos, que se reconocen dispuestos a gobernar con el apoyo de los independentistas catalanes y de un partido proetarra. La propuesta de la izquierda española ante el envite separatista es otorgar más autogobierno a quienes nos desafían. Si gana hoy, Sánchez incluso no ha descartado indultar a los golpistas que impulsaron en octubre de 2017 una abierta rebelión contra España. Los votantes deberán reflexionar también sobre serias consideraciones económicas. Pero la disyuntiva crucial será elegir entre unos partidos dispuestos a debilitar la unidad nacional y aquellos otros que tienen como prioridad defenderla.

Mal balance de un presidente poco fiable. La ejecutoria de Pedro Sánchez en sus diez meses no ha resultado positiva ni edificante. Llegó al poder de la mano de los peores enemigos de España y con engaño, pues prometió elecciones inmediatas, pero se resistió a ellas, hasta que se vio forzado a convocarlas al destaparse que había ocultado a los españoles graves cesiones a Torra. Sus promesas de regeneración se han saldado con el asalto más descarado a las instituciones del Estado nunca visto en la democracia reciente. Ha convertido organismos de todos, como RTVE y el CIS, en munición partidista. Ha empleado el dinero público para costearse su larga precampaña. Ha mostrado un inesperado gusto por el lujo a expensas de las arcas del Estado y ha negado a Transparencia la información sobre sus viajes pagados con los impuestos de los españoles. Dos de sus ministros tuvieron que dimitir por hacer trampas y otros tres fueron sorprendidos en amaños fiscales o societarios, aunque se han aferrado al cargo. Pero tal vez lo más grave de esta triste etapa haya sido la banalización de la verdad. Ha intentado convertir la mentira en una práctica aceptable, como ocurrió con su tesis doctoral plagiaria, o como ha sucedido en el segundo debate, cuando aseguró mintiendo con descaro que la carta de un particular era un documento oficial de la Junta de Andalucía. Por último, ha acreditado que está dispuesto a poner en solfa la unidad de España si con ello logra aferrarse al poder. Sánchez no es fiable.

A día de hoy, el PP es la mayor garantía para relevar a un PSOE que juega con la unidad y la prosperidad de España

Un riesgo para el bolsillo. El PSOE y su socio, Podemos, resultan nocivos para la economía. Ya lo están demostrando, pues los datos han empeorado con su llegada. La prudencia en el gasto no entra en su vocabulario. Insólitamente, la campaña ha discurrido sin que Sánchez haya abordado el problema de la deuda. Su propuesta económica consiste en castigar con más impuestos a las empresas, particulares y familias que han logrado prosperar a golpe de esfuerzo y talento. En la última semana, las encuestas favorables a Sánchez han provocado un repunte en la prima de riesgo. Los españoles deben elegir entre más impuestos y más gasto imprudente u optar por quienes ofertan rebajas fiscales y responsabilidad contable. Porque Sánchez tampoco es fiable en economía.

La propuesta del PSOE consiste en castigar con más impuestos a las empresas, particulares y familias

La opción más clara para relevar a Sánchez. El arco del centro-derecha y derecha se presenta dividido en tres formaciones, con un riesgo cierto de que la fragmentación beneficie a Sánchez. Cada una de las tres opciones conservadoras ofrece sus puntos positivos. Ciudadanos dio la cara por la unidad de España en Cataluña y aporta una bocanada de aire fresco. Vox es el partido que más hincapié hace en plantear batalla sin cuartel contra el separatismo y la ingeniería social de la izquierda. En cuanto al Partido Popular, a día de hoy sigue suponiendo la mayor garantía para lograr el primer objetivo de los votantes conservadores, que es relevar a un PSOE que juega con la unidad de España y su prosperidad. El PP se ha regenerado, ha renovado su cúpula y ha hecho más enérgica su defensa de la unidad nacional y de los valores morales del humanismo cristiano. En ABC creemos que esta vez el Partido Popular es quien presenta una propuesta más constructiva y meditada, incluso con asientos contables respaldando sus promesas, algo que no ha hecho ningún otro. La apelación al voto útil no es hoy un tópico. La dispersión podría llamarse cuatro años con Sánchez, la izquierda más populista y los separatistas. Un drama para España.