Carta de una exenferma con síntomas persistentes: «Estoy pagando la vida a un precio muy alto» «Quiero vivir, quiero saber qué me está pasando, quiero un protocolo para los que estamos sufriendo así»

Paloma Ruiz-Castro Actualizado: 11/09/2020 02:35h

El 17 de marzo empecé con coronavirus, un camino eterno y muy duro al que se unió mi marido, también contagiado, y nuestros hijos de seis meses y de dos años y medio.

La vida nos regaló la mejoría de los niños y mi marido pero nos castigó conmigo "sin saña" (no consiguió apagarme). Recorrimos un camino de ambulancias, despedidas, llantos, fingimiento ante los nuestros para que no sufrieran, incertidumbre...

Después de Semana Santa di negativo en el test. Todos pensábamos que ya había pasado todo y ahí empezó la pesadilla en silencio. Cada día siento que el virus me va matando poco a poco, el corazón me va a explotar, mi cuerpo apenas tiene fuerza, me duele cada músculo y me han salido muchas manchas en la piel.

Soy una privilegiada por estar viva, lo sé, pero estoy pagando la vida a un precio muy alto. El simple hecho de bañar a mis hijos me agota, cualquier sobresalto me crea problemas en el corazón durante todo el día y me ha cambiado el carácter, la forma de ser, la vida. Algo me dice que nunca volveré a ser la misma de antes.

Los médicos me pasan de uno a otro, neumólogo, cardiólogo, infeccioso, dermatólogo. "Es normal", me dicen. "Se pasará con el tiempo", "este virus ha venido a hacerte daño", "tienes ansiedad". No, señores, no quiero Lorazepam, no quiero estar medio dormida todo el día. Quiero vivir, quiero saber qué me está pasando, quiero un protocolo para los que estamos sufriendo así.

¿Qué pasa si nos volvemos a contagiar? ¿Qué pasa si perdemos los anticuerpos? ¿Deberíamos estar encerrados en casa para evitar contagiar a los demás? ¿Debería tomar tranquilizantes día y noche y esperar a que el tiempo pase? ¿Debería esperar a que el virus pueda conmigo y mi corazón diga "hasta aquí" en cualquier momento? ¿Después de cuatro meses sentirme así es normal, de verdad?

Siento necesidad de vivir y de estar con los míos, quiero ser yo y quiero sentirme alegre, con energía y con motivación para luchar y conseguir la meta. Pero necesito saber que hay meta, y os aseguro que cruzaré la línea la primera porque no hay nada que me dé más miedo que la muerte, no me quiero ir y haré lo posible para volver a la vida, mi vida. Ánimo a todos los que se sienten identificados conmigo, sé que sois muchos.

* Paloma Ruiz-Castro vive en Madrid.

