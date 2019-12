Visto y no visto

El cuervo marxista de Pasolini dividía la Humanidad en pajaritos y pajarracos («uccellini» y «uccellacci»), y ahora nos ayuda a entender España.

Los pajaritos federalistas de Madrid aún son peores que los pajarracos secesionistas de Barcelona, porque estos quieren inventar un Estado, pero aquellos llevan inventados diecisiete.

-Its the economy, stupid! -fue la llave de la Casa Blanca que Carville, el Redondo de Clinton, se sacó del bolsillo en el 92.

No es el nacionalismo, como hacen creer a los pipas. ¡Es el estatalismo (no confundir con estatismo), imbécil! Los pajaritos venden que las Autonomías son Estados independientes locos todos por unirse al arrecife de coral que es España. Pero los pajarracos no piden un «foedus»; piden la soberanía, una

