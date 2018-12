Un país mejor

Alberto García Reyes

@AlbertoGReyes Seguir Actualizado: 22/12/2018 01:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me acuerdo de Girondo, el poeta que cameló a Borges en las pampas del surrealismo, al entrar en la biblioteca de ABC para el acto de entrega de los premios Cavia. Y le robo una idea de sus apuntes callejeros: pienso en dónde guardaré los anaqueles, las lámparas, los invitados que me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar... En la antesala, un camposanto de las letras españolas se apoya en el alféizar de los lienzos para vigilar las conversaciones. Chaves Nogales, Pemán, Foxá, González-Ruano, Alberti, Camba, Halcón, Víctor de la Serna, Jacinto Benavente, Rosales, Cela, Umbral, Campmany... En el patio sevillano hay colgada una luna. Y al llegar los Reyes, dos hombres brindan

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC En legítima defensa

En legítima defensa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La alberca

La alberca ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La omertá andaluza