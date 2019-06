A sus órdenes Mister Trump

Seguir María Jesús Pérez Actualizado: 27/06/2019 00:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay un colectivo público con una carga de trabajo tan delicada como excesiva entre los trabajadores del presidente norteamericano, Donald Trump, ese es el de sus asesores personales. Dicen que no hay día que no tengan que «pulir» sus órdenes para envolverlas de cierta sensatez y cordura. E incluso, ignorarlas con todo el cuidado del mundo. Estos funcionarios trabajan en forma privada para prevenir, en unos casos, e impedir, en otros, que Trump realice acciones y/o declaraciones consideradas imprudentes o algo peor, confiando en tácticas de distracción o en la creencia de que el líder de Estados Unidos finalmente olvidaría sus órdenes. Y, además, manejando la situación de forma que el propio Trump no perciba que puede dar la