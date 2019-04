Editorial ABC La opinión pública merece debates El PSOE y su líder hace tiempo que abandonaron las convenciones que hacen fuertes los sistemas democráticos y prefieren circular por rutas secundarias

El PSOE está dando largas a las propuestas para celebrar debates electorales entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, incluso con el resto de candidatos de las principales fuerzas políticas. Se trata de un gesto arrogante, muy propio de quien cree que la campaña preelectoral le está yendo lo suficientemente bien para no tener que asumir compromisos de los que quizás haya de arrepentirse. Sánchez descansa cómodamente sobre las encuestas que le dan ganador el 28-A y por el momento no quiere moverse de esa zona, dando cancha a candidatos que tienen abiertos otros frentes de batalla, que quedarían relegados a un segundo plano si se celebraran estos encuentros.

El respeto a la democracia deliberativa no será el argumento que convenza a Pedro Sánchez de acudir a los debates con los demás candidatos. El PSOE y su líder hace tiempo que abandonaron las convenciones que hacen fuertes los sistemas democráticos y prefieren circular por rutas secundarias. Por eso prefieren la diplomacia opaca con fuerzas separatistas; por eso no les cuesta faltar a la verdad como método de gobierno; por eso escamotean a la opinión pública la confrontación entre candidatos. El peligro que acecha a la democracia representativa liberal en España es el progresivo abandono de los hábitos del debate público y su sustitución por tácticas de comunicación artificiosas, construidas para el corto plazo y con eslóganes simples. No es serio que a unas horas de que comience la campaña electoral no se sepa con seguridad cuándo y dónde el actual presidente del Gobierno, y aspirante a la reelección, va a confrontar su programa con el resto de candidatos. Es necesario que se inviertan las prioridades de una vez y que la primera de ellas sea el respeto de los políticos por el ciudadano y su convicción de que son ellos los que se deben a la sociedad, no al revés.