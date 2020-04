Tetimonios del coronavirus Carta de la dueña de una tintorería: «Nuestro servicio no es imprescindible y corremos un riesgo innecesario» «Las lavanderías industriales y sanitarias están en el mismo epígrafe, pero no son lo mismo que las tintorerías de barrio»

Olga Soriano

Tengo tres tintorerías y tres empleadas. Me pongo en contacto con ustedes para decirles que nuestro servicio no es imprescindible y que estamos expuestos a un riesgo innecesario. A los locales por estos días no entra nadie, nadie, y por tanto tampoco tenemos ingresos. Les pido que las cierren, por seguridad nuestra y de nuestros trabajadores.

Nuestro sector está conformado por distintas empresas dedicadas a diferentes tipos de servicios. Por un lado, las que se dedican al lavado y limpieza industrial y, por otro, las que sirven al cuidado de prendas personales. Estamos bajo el mismo epígrafe, pero trabajamos en servicios y protocolos diferentes.

Las lavanderías industriales y sanitarias representan una parte de nuestro sector, pero son industrias grandes y están en polígonos. Luego estamos todos los demás, el 95 por cierto, las tintorerías de barrio, que nos ocupamos de lavar la ropa de diario, de vestir, trajes, pantalones, corbatas, vestidos novia y comunion, etcétera, prendas que por su delicadeza se lavan en agua fria o a poca temperatura o necesitan limpieza en seco.

Cosas que ahora mismo no nos están solicitando. Tenemos las tintorerías vacías. Solicitamos que a este sector no se lo considere de primera necesidad, porque no lo somos. Nos estamos exponiendo a un riesgo innecesario cuando nuestro servicio no es imprescindible. Nosotros no estamos preparados para lavar sábanas de hospitales ni de residencias ni de hoteles, no estamos preparados para ello.

A día de hoy solo estamos poniendo innecesariamente en riesgo la salud de nuestro personal, la nuestra e incluso la de nuestros clientes. Y, ¿cómo nos protegemos de la prenda en el supuesto de que venga infectada? ¿Quién garantiza que el virus estáuna hora o siete en la ropa, en un material, en un mostrador? No se sabe nada. Ante este miedo e incertidumbre, nuestro trabajo no es fundamental.

Las tintorerías de barrio vivimos del día a día, estamos tocados por la crisis y ahora esto... mucho de nosotros cerraremos. No nos conceden ERTEs porque no estamos en el real decreto, ni por tanto podemos aplazar nuestras hipotecas ni conseguir préstamos ICO. ¿Qué haceos con nuestros empleados, alquileres y el pago de los suministros y la Seguridad Social? ¡Necesitamos ayuda!

* Olga Soriano Román es propietaria de tintorerías de barrio.

