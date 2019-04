Lo que nunca falla

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 20/04/2019 00:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tu pareja puede irse a comprar un cargador de móvil al Tiger de la esquina y no regresar jamás. Ese tanque semiautónomo último modelo y de marca alemana, que te has comprado a crédito y te ha costado un ojo de la cara, podría dejarte tirado en la primera recta de Castilla. Tu equipo de fútbol pincha hasta con el colista, te has hecho un esguince en un pie resbalando tontamente en una acera descuidada de Carmena, la política de tu país ha enloquecido y se hunde enajenada por debates parvularios... Todo puede ir tan rematadamente mal que te asalta la sensación de que de repente tu mundo se hunde. Pero hay algo que si te gusta jamás te va

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Recital fullero

Recital fullero ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Corderos y pastores

Corderos y pastores ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¡Que saquen los aviones!

Luis Ventoso Director Adjunto