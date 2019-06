Seguir José María Carrascal Actualizado: 08/06/2019 23:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No teman, no anuncio un nuevo partido político, sino el que empieza a jugarse en la escena española distinto al que teníamos. Ni siquiera es su segunda parte. Es un partido completamente nuevo, aunque los jugadores sean los mismos, excepto el que tiene el balón, Pedro Sánchez. Los demás siguen jugando como siempre, sin darse cuenta de que Sánchez ha cambiado de campo y de normas: ya no es el izquierdista, anticapitalista, antisistema. Es el moderado que invoca responsabilidad y sentido común. Tampoco habla de socialismo, sino de socialdemocracia y actúa como centrista. Aunque empezará las conversaciones de gobierno con Podemos, no oculta que le gustaría entenderse con Ciudadanos y si logra la abstención del PP, miel sobre hojuelas. Dejando

