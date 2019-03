Nuestro Watergate

José María Carrascal Actualizado: 03/03/2019 00:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El febrero tórrido (estacionalmente) que acabamos de pasar me ha retrollevado al verano del 73, en que apenas fui a la playa, el único lugar fresco en Nueva York. Me lo pasé pegado al televisor, siguiendo los hearing del Watergate, el fallido asalto al Centro Electoral Demócrata, convertido en el caso del siglo, al descubrirse conexiones con la Casa Blanca, lo que obligó a trasladar el juicio a un Comité Especial de ambas Cámaras, presidido por los senadores Erwin, demócrata, y Baker, republicano, aunque no se diferenciaban. Democracia en directo, intentando descubrir si el Ejecutivo, y en último término, el presidente, estaba detrás de los cinco detenidos. Tirando del hilo se llegó a sus dos principales ayudantes: Haldeman y Ehrlichman,

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Nación, Estado, pueblo

Nación, Estado, pueblo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Complejo de brutus

Complejo de brutus ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ojo a Gibraltar