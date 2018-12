Nostalgia balcánica

Gabriel Albiac

Las palabras son actos materiales. Materiales, sus efectos. «En la palabra rosa está la rosa / y todo el Nilo en la palabra Nilo» dictamina Borges. Tiene razón. En la palabra «Eslovenia», que pronuncia Torra, está la guerra civil yugoslava. Y la invocación de ella es, en boca de Torra, nostalgia del genocidio.

No, no es verdad que la guerra de Eslovenia fuera sólo una menor escaramuza con apenas cien despreciables muertos. No hubo guerras locales en la disolución de Yugoslavia. Hubo el estallido total de un mosaico heredado del imperio turco. Y un balance final bastante menos benévolo. En frías cifras: 140.000 muertos, un número incalculable de heridos y cuatro millones de desplazados. Además de una economía aniquilada.

