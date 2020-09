Testimonios del coronavirus Carta de una madre: «Mis hijos serán ciudadanos de segunda, sin derecho a estudiar en un entorno seguro» «El coronavirus ha puesto de manifiesto lo mal gestionada que está nuestra sociedad y lo poco que importan los niños. Resulta que un perro tiene más derechos»

La llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto lo mal gestionada que está nuestra sociedad y lo poco que importan los niños. Resulta que un perro tiene más derechos. Hemos pasado el confinamiento con mis dos hijos mirando por la terraza y viendo, sin entender, que los perros del vecino tenían derecho a salir a pasear cada día y ellos no.

Ahora, en la tan esperada vuelta al colegio tanto por nosotros los padres como por mis hijos, resulta que nuevamente tendrán menos derechos que cualquier adulto o perro.

Estamos cansados de escuchar la recomendación de distancia social que tanto he enseñado a mis hijos este verano, evitando aglomeraciones, respetando las distancias en la calle, cafeterías y reuniones sociales. Y, para nuestra sorpresa, vemos que los adultos tienen derecho a distancia social para evitar contagiarse pero los niños en el colegio no. Allí estarán hacinados nuevamente, en clases de 30 metros con 25 niños.

"Niños burbuja", lo llaman. En clase sin aire acondicionado y todos juntos. ¿De verdad alguien piensa que no habrá contagios? ¿De verdad no podían haberse utilizado edificios públicos como bibliotecas, o las salas de convención de los hoteles que tristemente están cerrados por no tener clientes, para dar esa necesaria distancia social a los niños?

Nuevamente mis hijos serán ciudadanos de segunda, sin derecho a estudiar en un entorno seguro, poniéndose ellos en riego y trayendo a casa el virus en tantas familias que tienen que convivir con familiares mayores o enfermos de riesgo.

¿Por qué no nos asustamos al ver una clase con 25 niños y sin embargo jamás se admitiría que ese fuera ahora el entorno de trabajo de un adulto? ¿Por qué no hay ningún organismo público sin aire acondicionado pero sí colegios? ¿Por qué en los entornos laborales tiene que haber unas condiciones mínimas de espacio y y en el colegio de mis hijos se han llegado a medir 43 grados y la Administración no pone medios?

¿No son ellos nuestro futuro? A los que debemos proteger y dar un entorno sano y seguro donde formarse para que sean adultos equilibrados.

Y, ¿cómo podremos ir a trabajar los padres cuando comiencen los brotes y cierren las clases? Soy autónoma, estoy luchando por mantener mi empresa a flote en este año durísimo en el que he perdido el 70 por ciento de mi facturación y ahora tendré que nuevamente cerrar cuando mis hijos o sus compañeros se contagien porque la administración no les garantiza la distancia social que evita eso.

¿Queremos una sociedad que sustituya a los niños por perros? Eso será más económico, sin problemas de conciliación ni colegios que costear, pero. ¿quién cotizará para pagar las pensiones?

* Nora Aparicio Friedmann vive en Marbella.

