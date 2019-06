No votamos en lugar adecuado

Guy Sorman Actualizado: 03/06/2019 08:19h

Cuando los resultados de una elección no se corresponden con lo que se esperaba, es fácil deducir que la democracia no funciona; la semana pasada, millones de votantes en Europa debieron de tener esa sensación. Los nacionalistas, en los países donde han progresado, como Francia, Italia, Gran Bretaña y Hungría, están indignados porque en sus respectivos Parlamentos nacionales siguen poco representados proporcionalmente, y porque en el Parlamento Europeo todos estos nacionalistas juntos, con una cuarta parte de los escaños, tendrán poca influencia. ¿Y los que han votado por partidos preeuropeos, de derechas y de izquierdas, tienen más razones para estar satisfechos? Observan, y yo me incluyo, que los electores han designado un Parlamento Europeo sin saber demasiado bien cuáles serán