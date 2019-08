La Tercera No viene en su libro «La continuidad de Sánchez solo augura más churros contra la Conquista, papanatismo por al-Andalus, canonización de los moriscos y mucha memoria histórica hemipléjica. Imposible que se produzcan buenas series y películas históricas entretenidas acerca de los infinitos momentos aprovechables y de interés de nuestra historia. No hace falta propaganda, sólo rigor. Y dinero»

Sabido es aquel ingenuo y viejo subterfugio de los malos estudiantes de antaño -más bien pequeños- para quedar a cubierto de exigencias: «Eso no viene en mi libro». La acumulación de aniversarios trascendentales en este año (partida de Magallanes hacia la Especiería, fundaciones de La Habana, Veracruz, Panamá) ha vuelto a poner de manifiesto las graves carencias culturales de nuestra sociedad que, si antes no leía libros, ahora puede aferrarse con razón al argumento: en su Biblia de cabecera, en la que viven sumergidos y sin la cual no sobrevivirían, esas cosas no vienen. Y en caso de que pretendieran extraer algo de las pantallicas (maniobra posible, en teoría), la primera dificultad con que toparían estriba en que para buscar