No da la talla

Si algo han demostrado los debates televisivos es que Pedro Sánchez no da, ni de lejos, la talla exigible a un presidente de Gobierno. No tiene en la cabeza los datos de su propio programa electoral ni tampoco los referidos a las grandes cuestiones de Estado, como demuestra el hecho de que ni siquiera con las cámaras enfocándole fuese capaz de hilar una sola intervención sin leer la correspondiente chuleta. No tiene más argumento que el recurso fácil de acusar a sus adversarios de mentir, aunque únicamente él fuese pillado en un embuste flagrante al presentar la carta de queja de un ciudadano particular como «lista negra» elaborada por la Consejería de Sanidad andaluza. No tiene la menor capacidad dialéctica,

